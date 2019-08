Ein Polizei-Blaulicht leuchtet. Symbolbild

Bei einem Busunglück in Laos sind mindestens 13 chinesische Touristen ums Leben gekommen. Dutzende weitere Touristen wurden nach Polizeiangaben vom Dienstag verletzt, als der Bus von der Straße abkam und in eine Schlucht stürzte. An Bord des Busses waren mehr als 40 chinesische Touristen auf dem Weg in die Touristenstadt Luang Prabang. Das Fahrzeug stürzte rund 30 Meter in die Tiefe.



Den Angaben zufolge werden fehlerhafte Bremsen für den Unfall verantwortlich gemacht.