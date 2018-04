Vor allem Energie wird in der Eurozone teurer. Quelle: Oliver Berg/dpa

Die Inflation in der Eurozone hat im November leicht angezogen. Laut Statistikamt Eurostat lagen die Verbraucherpreise 1,5 Prozent höher als vor einem Jahr. Im Vormonat hatte die Inflationsrate 1,4 Prozent betragen. Im Monatsvergleich stiegen die Preise um 0,1 Prozent.



Teurer als vor einem Jahr war mit 4,7 Prozent vor allem Energie, was an steigenden Rohölpreisen liegen dürfte. Auch Lebens- und Genussmittel verteuerten sich mit 2,2 Prozent stärker als die Lebenshaltungskosten im Durchschnitt.