Praktiker des Baugewerbes klagen vor allem über die Unterschiede in den 16 Landesbauordnungen, die das Schaffen von bezahlbarem Wohnraum unnötig kompliziert und teurer machten. "Ich wünsche mir, dass sich die Länderchefs in die Hand versprechen, dass sie mit den Sonderregelungen im Bauen aufräumen, dass es einen Grundkanon von 95 Prozent einheitlichen Regeln gibt", sagt etwa Felix Pakleppa, Hauptgeschäftsführer des Zentralverbandes Deutsches Baugewerbe. Das werde aus Pakleppas Sicht wohl aber nur gelingen, wenn der Bund den sozialen Wohnungsbau komplett finanziere und im Gegenzug wirklich deutschlandweit einheitliche Bauregeln verlange.



Andreas Ibel, Präsident des Bundesverbands Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen, fordert zudem ein Ende des "sektoralen Denkens" in den Genehmigungsbehörden. "Bauen ist inzwischen ein sehr komplexes Geschäft, das auch erfordert, dass auf Behördenseite die Kompetenzen stärker gebündelt und Entscheidungen unter einem Dach gefällt werden", so Ibel. Sonst könne es geschehen, dass sich diverse Vorschriften wiedersprechen "und am Ende keiner mehr durchblickt". Als positives Beispiel nennt er in diesem Zusammenhang Nordrhein-Westfalen: "Dort gibt es auf Landesebene eine Art Eingreiftruppe, die Kommunen bei komplexen Bauprojekten unterstützt."