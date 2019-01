Gewerkschaften fordern eine bessere Bezahlung des Personals.

Quelle: Marijan Murat/dpa

Der Flughafen in Frankfurt bereitet sich auf den geplanten Warnstreik des Sicherheitspersonals am Dienstag vor. Ein spezielles Team soll sich um die betroffenen Passagiere kümmern, sagte ein Sprecher von Deutschlands größtem Flughafen.



Die Gewerkschaften Verdi und DBB haben die etwa 5.000 Mitarbeiter in Frankfurt zu einem fast ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Auch an den Flughäfen Hannover, Bremen, Leipzig/Halle, Dresden und Erfurt hat Verdi für den Dienstag Warnstreiks angekündigt.