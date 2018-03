Blühende Krokusse kündigen den Frühling auch - wenn auch zu früh. Quelle: Benedikt Spether/dpa

Der Frühling beginnt auf der Nordhalbkugel immer früher, und zwar vor allem in der Polarregion. In der Arktis starte das Frühjahr heute bis zu 16 Tage früher als noch vor zehn Jahren, berichten US-Forscher im Fachmagazin "Scientific Reports".



Auslöser für den Trend sei vermutlich die Temperatur, die im Norden stärker ansteige als in niedrigeren Breitengraden. Forscher fürchten, dass die Veränderungen wandernde Tierarten beeinträchtigten - etwa Zugvögel, die zum Brüten in die Arktis kommen.