Fahrzeuge stehen auf einer Bundesstraße im Stau. Archivbild

Quelle: Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa

Über die Pfingstfeiertage müssen sich Autofahrer auf dem Weg an die Küsten oder in den Süden auf lange Staus einstellen. Für ein verlängertes Wochenende werden laut ADAC vor allem in Berlin, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen viele Kurzurlauber unterwegs sein.



Vor allem am Freitag und Samstag brauche man viel Geduld auf den Fernstraßen. Besonders voll wird es demnach in den Regionen Berlin, Köln und Hamburg sowie auf den Autobahnen in Richtung Nord- und Ostsee.