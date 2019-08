Die IAA gilt als eine der größten Automessen der Welt. Archivbild

Quelle: Uli Deck/dpa

Die zunächst umstrittene Diskussion zwischen Autoindustrie und ihren Kritikern zur Automesse IAA findet nun doch statt. Der Branchenverband VDA und die Veranstalter einer geplanten Klima-Demo haben sich nach gemeinsamen Angaben auf den 5. September geeinigt.



Sie wollen in Berlin öffentlich über die Mobilität der Zukunft diskutieren. Ein genauer Ort soll noch mitgeteilt werden. Die Demonstration unter dem Motto #aussteigen ist für den ersten IAA-Samstag am 14. September in Frankfurt geplant.