Jan Korte (Die Linke) erwartet eine Koalitionsaussage. Archivbild Quelle: Silas Stein/dpa

Mit Blick auf die Landtagswahl in Bayern verlangt die Linksfraktion eine klare Ansage von den Grünen. "Ich erwarte, dass sich die Grünen noch vor der Landtagswahl in Bayern eindeutig positionieren und sagen, ob sie eine Koalition mit der CSU ausschließen oder nicht", sagte der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der Linksfraktion Jan Korte.



"Das hat etwas mit Glaubwürdigkeit zu tun", so Korte. Die CSU droht bei der Landtagswahl am 14. Oktober ihre absolute Mehrheit zu verlieren.