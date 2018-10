Wieviel geht noch, was ist schon geschafft? Für die meisten bayrischen Wähler sind das die drängendsten Fragen. "Es ist einfach zu viel. Man muss einfach mal sagen, das Land kann keinen mehr aufnehmen, es ist zu!", sagt Sepp Endl. "Wir müssen wieder integrieren, es hilft nichts. Sie sind nun mal da und wir können sie uns nicht wegwünschen", meint wiederum Marion Scheffler.



Beispiel Wohnungsmarkt. Das Land ist leer, die Städte sind rappelvoll. Horrormieten, nicht nur in und rund um München. Bayern boomt. 13 Millionen Einwohner, so viele wie noch nie. Aber: Auch die Bildungspolitik kommt da nicht mehr hinterher.