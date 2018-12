Merkel, Seehofer (l.) und Schulz wollen sich zusätzlich treffen.

Quelle: Bernd Von Jutrczenka/dpa

Bereits vor dem offiziellen Start ihrer Sondierungen über eine Regierungsbildung wollen die Spitzen von Union und SPD zu einem weiteren Treffen zusammenkommen. Das berichtet das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel".



An der Zusammenkunft am 3. Januar wollen demnach unter anderem Bundeskanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel, CSU-Chef Horst Seehofer sowie der SPD-Vorsitzende Martin Schulz teilnehmen. Die Sondierungen sollen am 7. Januar starten und bis zum 12. Januar ein Ergebnis bringen.