Harvey Weinstein (2.v.l.) und Anwalt Benjamin Brafman (r).

Quelle: Julio Cortez/AP/dpa

Rund vier Monate vor dem voraussichtlichen Beginn des Strafprozesses gegen Harvey Weinstein wegen sexueller Übergriffe hat sich der Ex-Filmmogul von seinem Anwalt getrennt. Weinstein und Benjamin Brafman hätten sich "freundschaftlich entschieden, getrennte Wege zu gehen", hieß es in einer Mitteilung.



Der Prozess gegen Weinstein soll am 6. Mai in New York beginnen. Er dürfte etwa sechs Wochen dauern. Dutzende Frauen werfen Weinstein sexuelle Übergriffe vor, darunter sind auch Prominente.