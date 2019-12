Svenja Schulze: Klimaschutz tritt in entscheidende Phase. Archiv

Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Kurz vor dem Beginn des UN-Klimagipfels in Madrid hat Bundesumweltministerin Svenja Schulze die besondere Bedeutung der kommenden Monate für den Kampf gegen den Klimawandel hervorgehoben. "Der internationale Klimaschutz tritt in eine entscheidende Phase. Die Welt nimmt Anlauf für mehr Klimaschutz", erklärte die SPD-Politikerin in Berlin.



Zugleich warnte die Ministerin vor weiteren Verzögerungen beim Klimaschutz. "Je länger wir warten, desto schwieriger und teurer wird es", betonte Schulze.