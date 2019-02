Die Polizei fahndet nach den Tätern. Symbolbild

Vier AfD-Mitglieder sind laut Polizei in Berlin von einer Gruppe angegriffen und geschlagen worden. Zwei von ihnen wurden verletzt. Die Polizei fahndet nach den Tätern.



Die fünf bis sieben Angreifer attackierten die AfD-Politiker nach deren Aussagen am Sonntag in der Nähe des Berlinale-Kinos "International", teilte eine Polizeisprecherin mit. Berlinale-Direktor Dieter Kosslick hatte AfD-Anhänger zum kostenlosen Besuch des Dokumentarfilms "Das Geheimarchiv im Warschauer Ghetto" eingeladen.