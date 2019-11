Das Grundsatzurteil soll klären, was erlaubte Inkassotätigkeit und was unerlaubte Rechtsberatung umfasst. Im konkreten Fall versucht wenigermiete.de, für einen Berliner Mieter eine zu hoch angesetzte Miete zu drücken. Die Richter am Landgericht Berlin hatten die Klage abgewiesen, weil sie Lexfox nicht für klagebefugt halten. Die Firma leiste unerlaubterweise Rechtsberatung. Das ist Anwälten vorbehalten. Damit landete die Grundsatzfrage zur Klärung in Karlsruhe.