Ein Polizist am Tatort der Geiselnahme in Lüttich. Quelle: Eric Lalmand/BELGA/dpa

Der mutmaßliche Terrorist von Lüttich hat einen weiteren Mann getötet. Das sagte der belgische Innenminister Jan Jambon dem belgischen Fernsehsender RTL. Demnach brachte der Attentäter in der Nacht zum Dienstag einen ehemaligen Mithäftling in der südbelgischen Provinz Luxemburg um.



Der Terrorverdächtige hatte am Dienstag in Lüttich zwei Polizistinnen und einen Zivilisten getötet, bevor er erschossen wurde. Die Polizei vermutet einen terroristischen Hintergrund.