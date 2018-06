Riesige Abraumhalden sind am 31.10.2017 im Braunkohletagebau Welzow Süd nahe Welzow (Brandenburg) zu sehen Quelle: dpa

Einen Tag vor Beginn der Weltklimakonferenz in Bonn sind Braunkohlegegner in den rheinischen Tagebau Hambach eingedrungen. Sie wollten mit Blockade-Aktionen für den Kohleausstieg demonstrieren, wie die Polizei mitteilte.



Ausgangspunkt war eine Demonstration gegen die weitere Verstromung der Braunkohle in Deutschland, an der Behörden zufolge rund 2.500 Menschen teilnahmen. Der Abbau von Braunkohle gilt als mit Abstand klimaschädlichste Form der Energiegewinnung.