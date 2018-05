Neue US-Botschaft in Jerusalem. Quelle: Ariel Schalit/AP/dpa

Am Tag vor der feierlichen Eröffnung der US-Botschaft in Jerusalem ist am Sonntag eine große Delegation aus den USA in Israel eingetroffen.



Die USA eröffnen die neue Botschaft am Montag, dem 70. Jahrestag der Gründung Israels. In einem umstrittenen Schritt hatte US-Präsident Donald Trump Jerusalem als Israels Hauptstadt anerkannt und die Verlegung der Botschaft angekündigt. Der Umzug stößt auf heftige Kritik der Palästinenser, die Jerusalem als Hauptstadt eines zukünftigen Palästinas sehen.