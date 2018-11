Die britische Premierministerin Theresa May. Archivbild

Rund zweieinhalb Jahre nach dem Brexit-Votum in Großbritannien soll ein EU-Sondergipfel in Brüssel heute den Austrittsvertrag billigen. Neben allen Staats- und Regierungschefs der verbleibenden EU-Staaten wird auch die britische Regierungschefin Theresa May erwartet.



Sie bat die Briten zuvor in einem öffentlichen "Brief an die Nation" darum, den Brexit-Deal zu unterstützen. Sollte der Vertrag in Brüssel abgesegnet werden, muss May die Zustimmung des britischen Parlaments gewinnen.