Labour-Chef Jeremy Corbyn im britischen Parlament. Archivbild

Quelle: House Of Commons/PA Wire/dpa

Nach Zugeständnissen der EU in letzter Minute stimmt das britische Unterhaus heute erneut über das Brexit-Abkommen ab. Die Abstimmung wird gegen 20.00 Uhr erwartet.



Premierministerin Theresa May hatte in Straßburg nach eigenen Angaben rechtlich bindende Zusagen zum umstrittenen Backstop erhalten. Oppositionsführer Jeremy Corbyn forderte die Abgeordneten trotzdem auf, gegen das Brexit-Abkommen zu stimmen. Die erzielte Vereinbarung enthalte nichts von dem, was May dem Parlament versprochen habe.