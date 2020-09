Ralph Brinkhaus, Chef der CDU/CSU-Bundestagsfraktion.

Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU) setzt sich dafür ein, dass die Union erstmals seit 1966 in der nächsten Wahlperiode wieder den Außenminister stellt. "Außenpolitik ist eines der Kernthemen in diesem Land", sagte er vor Beginn der Jahresauftaktklausur der CDU-Spitze. In Hamburg wird über die aktuelle Außen- und Sicherheitspolitik diskutiert.



Zu Beginn der Klausur wird Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg erwartet. Auf der Agenda stehen vor allem Iran, Syrien und Libyen.