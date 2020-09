Friedrich Merz (Archiv)

Quelle: Peter Gercke/zb/dpa

Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz hat der CDU-Spitze angeboten, in einem Team für den nächsten Wahlkampf eine Rolle zu spielen. "Wir müssen mit der bestmöglichen Formation in die nächste Bundestagswahl gehen", sagte Merz. Er befeuert mit seinen Äußerungen die Debatte über die Aufstellung der Union.



Am Abend kommt die CDU-Spitze in Hamburg zu ihrer Jahresauftaktklausur mit Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer zusammen. Fraktionschef Ralph Brinkhaus warnte vor neuen Personaldebatten.