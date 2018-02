Bei ihrer ersten Wahl zur Parteivorsitzenden im Jahr 2000 rief Angela Merkel, sicher geprägt von den Erschütterungen der Spendenaffäre, ihre Partei auf "ins Offene" zu gehen. Jetzt 18 Jahre später ist die CDU offen und liberal wie nie, aber auch so beliebig. Das Wort von der "Sozialdemokratisierung" der CDU scheint für Merkels Linie erfunden worden zu sein. Die innerparteilichen Flügel sind verkümmert, die streitbaren Debatten zwischen Sozialverband CDA und Unternehmerteil MIT längst Geschichte. Die CDU ist programmatisch und in ihrer Debattenkultur solange in die Mitte gerückt, dass der Platz am Rand ausreicht für neue Konkurrenz.



Nach drei Legislaturperioden als Kanzlerin steht Angela Merkel mit dem schlechtesten Wahlergebnis seit Gründung der Bundesrepublik und einer AfD in Fraktionsstärke im Parlament da. Das Jahr 2018 könnte zu einem Entscheidungsjahr für die Christdemokraten werden. Eine programmatische und personelle Neuaufstellung wird die Zeit nach Angela Merkel einläuten. Mit der Berufung von AKK als Generalsekretärin, hat Angela Merkel jedenfalls schon mal signalisiert, dass sie diese Etappe durchaus mitgestalten will.