Columbine Highschool in Littleton/Colorado.

Quelle: David Zalubowski/AP/dpa

Eine bewaffnete 18-Jährige, nach der die Polizei vor dem Jahrestag des Massakers an der Columbine-Highschool gefahndet hat, ist tot. Das teilte die US-Bundespolizei FBI in Denver (Colorado) mit. Dem Anschein nach habe die Frau sich selber erschossen.



Die Frau sei bewaffnet gewesen und habe eine "Besessenheit" mit dem Columbine-Massaker vor 20 Jahren gezeigt. Bei dem Massaker am 20. April 1999 hatten zwei Teenager zwölf Mitschüler und einen Lehrer erschossen, anschließend töteten sie sich.