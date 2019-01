Judith Gerlach, Digitalministerin in Bayern

Quelle: dpa

Die Bereitschaft sich neu zu erfinden, oder zumindest Entscheidendes zu verändern, ist in der CSU indes sehr unterschiedlich ausgeprägt. Es gibt daher Stimmen, die dem schlechten Wahlergebnis aus dem vergangenen Jahr durchaus etwas Positives abgewinnen können. Sie verstehen es als genau das Zeichen, das die CSU gebraucht hat.



Andere sagen: "Man kann jetzt viel beschließen - mehr Frauen, mehr Umwelt, aber wenn die äußeren Umstände so sind wie jetzt: Brexit, weniger Wirtschaftswachstum, Trump, dann sind die Sorgen der Menschen wieder ganz andere. Alles, was Sie tun können, ist gut regieren und gut reagieren."



Das mag der künftige Parteivorsitzende anders sehen, obwohl: Das mit dem "Gut regieren" hat auch Söder so formuliert. "Wir wollen Bayern souverän regieren", hat er gesagt. Aber Söder weiß, dass er um entscheidende Reformen nicht herumkommen wird. Mehr Mitsprache, mehr Beteiligung, auch für diejenigen, die nicht dauerhaft an die CSU binden wollen. Vor ihm und Generalsekretär Markus Blume liegt die Aufgabe, das alles jetzt auf den Weg zu bringen, es mit Leben zu füllen. In der CSU sprechen sie von einem Projekt, das Jahre in Anspruch nehmen wird - und viel Überzeugungskraft.