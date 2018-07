Nun wird Kane natürlich wieder von Beginn an auflaufen. In den wirklich wichtigen Spielen ist der 24 Jahre alte Stürmer von Tottenham Hotspur längst auch für die englische Auswahl "unverzichtbar", wie Southgate findet. Für seinen Verein gelangen Kane in der zurückliegenden Saison in Premier League, Champions League und im FA-Cup 41 Tore. Maßgeblichen Anteil hatte er nun in Russland an der vorzeitigen Versetzung ins Achtelfinale durch die beiden Siege gegen Tunesien (2:1) und Panama (6:1), zu denen er insgesamt fünf Tore beisteuerte.



Der zweite Erfolg war sogar der mit Abstand höchste in Englands WM-Geschichte - und Kanes Hattrick der erste eines Kickers von der Insel seit 32 Jahren beim Weltturnier. Zusammen mit seinen beiden Toren aus dem ersten Spiel schoss er sich gegen Panama damit an die Spitze der Torschützenliste in Russland, wozu auch seine beiden präzise und wuchtig verwandelten Strafstöße beitrugen. Eine Qualität, die wie die spielerischen Akzente neu ist für die zuvor oft chronisch unglücklich agierenden Engländer aus elf Metern.