Der Europaabgeordnete Meuthen, der seit vier Jahren an der Spitze der AfD steht, hat sich in den letzten Jahren parteiintern auch Feinde gemacht. Ende Februar in Heidenheim hatte Meuthen klar Stellung bezogen gegen besonders Radikale in seinem Landesverband Baden-Württemberg: "Wer hier seine gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit ausleben möchte, dem sage ich ganz klar: Sucht euch ein anderes Spielfeld für eure Neurosen!" Zudem beklagte er sich über "einige komplett rücksichtslose Radikale".