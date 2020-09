Außenminister Heiko Maas. Archivbild

Drei Tage vor dem geplanten Libyen-Gipfel in Berlin ist Außenminister Heiko Maas (SPD) kurzfristig zu Gesprächen mit dem einflussreichen General Chalifa Haftar abgereist. "Mit dem Berliner Prozess haben wir seit langem die beste Chance, einen Einstieg in Friedensgespräche für Libyen zu ermöglichen", sagte Maas vor dem Abflug.



Das geplante Gespräch führe Maas im Auftrag der EU-Außenminister, hieß es aus Berlin. "Unsere Botschaft ist klar: Dieser Konflikt ist für niemanden militärisch zu gewinnen", so Maas.