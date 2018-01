Während Trump zwar zum ersten Mal persönlich dabei ist, war sein politischer Aufstieg zuletzt schon ein großes Thema. "Ich erinnere mich noch gut, wie vor zwei Jahren in Davos jede Sitzung, ganz egal worum es ging, mit Bemerkungen darüber aufgehört hat, dass Trump niemals zum Präsidenten gewählt werden könnte", sagt der Harvard-Professor Kenneth Rogoff. Im vergangenen Jahr - in den letzten Tagen der Regierungszeit von Barack Obama - nutzte dessen Vizepräsident Joe Biden das Treffen in der Schweiz für eine indirekte Kritik am bereits gewählten Nachfolger im Weißen Haus. Biden appellierte an Europa und die USA, die Werte der "liberalen" Weltordnung zu verteidigen und die zunehmenden Tendenzen in Richtung Isolationismus zu bekämpfen. Bemerkenswert war 2017 außerdem, dass sich ausgerechnet der chinesische Präsident Xi Jinping in einer Rede als Verfechter des Freihandels präsentierte.