Die Ausschläge bei Bitcoins werden immer stärker. Quelle: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

Vor dem Start von Terminkontrakten auf die Digitalwährung Bitcoin steigt die Nervosität am Markt. So stieg der Bitcoin auf dem Handelsplatz Coinbase am Donnerstag innerhalb von 90 Minuten erst von 16.000 Dollar auf fast 20.000 Dollar, um dann wieder alle Gewinne abzugeben.



Die US-Börse CBOE will Ende der Woche den ersten Bitcoin-Future in den Handel bringen, eine Woche später will die Chicago Mercantile Exchange folgen. Mit den Future-Kontrakten werden Rohstoffe oder Finanzprodukte gehandelt.