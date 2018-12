Lange galt Merz insbesondere in eben den drei großen Landesverbänden - NRW ist sein eigener Landesverband - als Favorit. Diese Favoritenrolle wurde ihm allerdings in Umfragen unter den CDU-Anhängern immer wieder von Kramp-Karrenbauer streitig gemacht. Unter den potentiellen Wählern hat die Generalsekretärin der CDU klar die Nase vorn. Die Einschätzung, dass Kramp-Karrenbauer im Osten so gut wie gar keine Delegierten für sich gewinnen könne, weil sie dort zu sehr für die Flüchtlingspolitik von Merkel stehe, ist kaum zu belegen. Medien telefonieren einzelne Delegierte ab, um sich so ein Stimmungsbild zu verschaffen. Und so gibt es eigentlich nur eine belastbare Voraussage: Es wird knapp und spannend.