Spitzenkandidat für die Europawahl: Manfred Weber (CSU).

Quelle: Nicolas Armer/dpa

Die Europawahl am 26. Mai ist aus der Sicht der CSU eine nie da gewesene Schicksalswahl. "Europa braucht uns. Europa steht am Scheideweg", heißt es in dem Leitantrag, den die CSU am Samstag auf ihrem Parteitag verabschieden will. Das Papier liegt der dpa vor.



Linke Kräfte wollten Europa umbauen. Großmächte wie China oder Russland wollten es schwächen. Populisten wollten es zerstören. Die CSU will sich als proeuropäische Volkspartei dagegen stellen. Die CSU fordert eine Revision der EU.