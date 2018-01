Im Abgasskandal sieht er "in erster Linie die Industrie in der Pflicht". Diese habe "massive Fehler gemacht". Dafür müsse sie nun auch gerade stehen. Weil, der auch Mitglied im Aufsichtsrat der Volkswagen AG ist, beschreibt die Manipulationen durch die Autobauer als "Krebsgeschwür", das über Jahre hinweg gewuchert habe. 2015 sei es dann gefunden worden. "Die Fehlentwicklung, die über so viele Jahrzehnte entstanden ist, werden wir nicht in wenigen Monaten oder Jahren beheben", betont der Ministerpräsident. Er dämpft aber auch die Erwartungen: Der Dieselgipfel werde nicht alles klären können.