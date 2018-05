Unterricht in einer Schule in Rumonge, im Süden von Burundi. Quelle: Thomas Schulze/dpa-Zentralbild/dpa

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat an die Regierungen Afrikas appelliert, jungen Menschen Perspektiven zu geben. "Wir können noch so viel finanzieren: Wenn anschließend die Regierungen sich nicht wirklich auch um ihre jungen Menschen kümmern, dann hilft das auch nichts", sagte sie in einer Videobotschaft.



Die Verbesserung der Bildungschancen sei Teil der Entwicklungszusammenarbeit zur Bekämpfung von Fluchtursachen. Merkel nimmt am Mittwoch am EU-Afrika-Gipfel in der Elfenbeinküste teil.