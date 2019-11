Jens Stoltenberg, Generalsekretär der NATO.

Quelle: Virginia Mayo/AP/dpa

Kurz vor dem Gipfel in London hat die Nato US-Präsident Trump nach oben revidierte Zahlen zu den Verteidigungsausgaben der Alliierten präsentiert. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg zufolge werden sich die Mehrausgaben der europäischen Nato-Staaten und Kanadas von 2016 bis 2020 auf 130 Milliarden US-Dollar (118 Mrd Euro) belaufen.



Bis Ende 2024 sollen es sogar rund 400 Milliarden Dollar sein. In diesem Jahr werden die Ausgaben geschätzt um 4,6 Prozent wachsen, so Stoltenberg. Einen großen Teil trägt dazu Deutschland bei.