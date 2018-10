Merkel sagt, sie könne sich vorstellen, dass einzelne EU-Länder im Namen der gesamten EU verhandeln. Will sagen: Spanien also zum Beispiel mit Marokko – dann müssten andere EU-Länder das nicht mehr tun. Schon am Vormittag senkt sie zu hohe Erwartungen an den EU-Gipfel am Donnerstag. Sie erwarte keine gesamteuropäische Lösung bis Ende der Woche, zwei von sieben Asylrichtlinien seien noch strittig. Eine Spitze Richtung CSU kann sich Merkel trotzdem nicht verkneifen. Der sogenannte Masterplan von CSU-Chef Horst Seehofer werde am Abend sicherlich Thema im Koalitionsausschuss werden, sagt sie. Und fügt hinzu: "Die meisten Menschen kennen den Masterplan noch nicht."