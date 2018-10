Der Luftfahrt-Gipfel findet in Hamburg statt. Quelle: Malte Christians/dpa

Vor dem Luftfahrt-Gipfel an diesem Freitag in Hamburg haben Verbraucherschützer, Gewerkschaften und Oppositionspolitiker energische Schritte gegen zunehmende Verspätungen und lange Wartezeiten an Flughäfen gefordert.



Nach einer Übersicht des kommerziellen Internet-Portals AirHelp sind in Deutschland seit Beginn des Jahres mehr als 14.000 Flüge ausgefallen, mehr als doppelt so viele wie im gleichen Zeitraum des Vorjahres.