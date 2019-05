Aber heute ist, wie so oft in diesen Tagen, alles anders in Österreich. Es sieht danach aus, dass FPÖ und SPÖ gemeinsam den Kanzler und seine frisch bestellte Expertenregierung stürzen werden. So schnell werden aus politischen Freunden Feinde: Für die Rechtspopulisten ist das Misstrauensvotum die Gelegenheit, sich am Kanzler zu rächen, vor allem nach dem Rausschmiss des FPÖ-Innenministers Herbert Kickl. Für die SPÖ ist die Vertrauensabstimmung die wohl einzige Gelegenheit oder Chance, um dem beliebten Kanzler einen Dämpfer zu verpassen.



Die große Frage ist aber, ob das beim Wähler ankommt. Einer Blitzumfrage nach wünschen sich 55 Prozent der Österreicher, dass Sebastian Kurz im Amt bleibt. Wie populär ist es da, den Kanzler zu stürzen, nach dem politischen Chaos der letzten Woche, nach dem ÖVP-Sieg bei der Europawahl?