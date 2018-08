Nahles und Scholz werben für die Große Koalition. Archivbild Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Wenige Tage vor Beginn des SPD-Mitgliederentscheids startet die Parteispitze ihre Werbeoffensive an der Basis für den Eintritt in eine Große Koalition. Zum Auftakt findet an diesem Samstag eine nichtöffentliche Mitgliederkonferenz in Hamburg statt, zu der bis zu 800 Teilnehmer erwartet werden.



Die designierte SPD-Chefin Andrea Nahles und der kommissarische Vorsitzende, Hamburgs Erster Bürgermeister Olaf Scholz, wollen den Koalitionsvertrag mit der Union gemeinsam erläutern.