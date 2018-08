EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker. Archivbild Quelle: Francisco Seco/AP/dpa

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker will selbstbewusst in das Treffen mit dem US-Präsidenten Donald Trump zum Handelsstreit gehen. "Wir sitzen hier nicht auf der Anklagebank. Insofern brauchen wir uns auch nicht zu verteidigen", sagte Juncker dem ZDF vor dem Besuch im Weißen Haus.



Juncker plädierte für eine "Beruhigung der Gesamtlage", richtete aber auch eine Warnung an Trump: "Wenn es zu Auto-zöllen kommt, dann muss die EU Gegenmaßnahmen ergreifen. Dazu sind wir bereit."