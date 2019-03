Mann studiert Stellenangebote in Zhengzhou, China

Quelle: ap

30 Jahre lang war der Deal, den die Partei in China mit der Bevölkerung hatte, eigentlich ganz simpel: Mund halten, mitmachen, zumindest nicht aufbegehren - dafür werden am Ende alle reich. Das klappte erstaunlich gut. Die Wirtschaft zog an, die meisten Menschen verdienten tatsächlich etwas mehr und Chinas ökonomische Macht in der Welt wuchs Jahr für Jahr ein wenig mehr. Zur Eröffnung des Nationalen Volkskongresses im Frühling konnte Peking zumindest was die wirtschaftliche Entwicklung des Landes betrifft immer optimistisch in die Zukunft blicken.