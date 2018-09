Teilnehmer einer Demonstration in Chemnitz. Quelle: -/dpa

Vor den angekündigten Demonstrationen in Chemnitz ist es in der Nacht ruhig geblieben. Das teilte das Lagezentrum der Polizei mit. Tausende Menschen werden in Chemnitz erwartet. Ein breites Bündnis aus rund 70 Vereinen, Organisationen und Parteien hat ab dem Vormittag zu Demonstrationen unter dem Motto "Herz statt Hetze" aufgerufen.



Am Nachmittag sind Kundgebungen der rechtspopulistischen Bürgerbewegung Pro Chemnitz sowie der AfD und des fremdenfeindlichen Bündnisses Pegida geplant.