Ein Schiff der libyschen Küstenwache. Archivbild

Quelle: Hamza Turkia/Xinhua/dpa

Vor den Augen von UN-Helfern ist in Libyen ein Migrant erschossen worden. Die UN-Organisation für Migration und das UN-Flüchtlingshilfswerk verurteilten den Vorfall. Es sei ein Beweis, dass Migranten unter keinen Umständen in das Bürgerkriegsland zurückgebracht werden dürften.



Der Mann sei in einer Gruppe gewesen, die von der Küstenwache bei der Flucht nach Europa abgefangen wurde, so eine IOM-Sprecherin. Die Menschen hätten sich gewehrt, weil sie in ein Internierungslager gebracht werden sollten.