Frank: Das ist sicher ein Ziel Nordkoreas. Ob es möglich ist, werden wir sehen. Trumps Rhetorik wird auch in Südkorea als Bedrohung empfunden. Die Südkoreaner wissen, dass sie bei einem militärischen Konflikt schwer in Mitleidenschaft gezogen werden und dass der amerikanische Präsident so etwas billigend in Kauf nimmt. Das ist eine Lücke, die Donald Trump Nordkorea selbst gelassen hat. Außerdem darf man nicht vergessen, dass die Regierung, die jetzt in Südkorea an der Macht ist, unter anderem gewählt wurde, weil die Bevölkerung mit dem völligen Fehlen von Gesprächen zwischen Nord- und Südkorea unzufrieden war. Seoul ist also unter Erfolgsdruck. Das wissen die Nordkoreaner auch und von daher gibt es genügend Faktoren, die beide Länder dazu bewegen, doch aufeinander zuzugehen.