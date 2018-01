Julia Klöckner sieht das Sondierungspapier als Grundlage. Quelle: Gregor Fischer/dpa

Die stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende Julia Klöckner hat der SPD Mut gemacht für die anstehenden Koalitionsverhandlungen. Die Sozialdemokraten sollten erst einmal "angstfrei" in die Aufgabe starten, sagte die Politikerin im ARD-Morgenmagazin.



In den Koalitionsverhandlungen sollten die Vereinbarungen aus den Sondierungsgesprächen nun ausbuchstabiert werden, sagte Klöckner. "Aber nicht etwas, was abgelehnt worden ist in dem Sondierungspapier, wieder rausholen", betonte sie.