Schwesig war in der letzten Koalition Familienministerin. Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) sieht bei den bevorstehenden Sondierungsgesprächen die Union in der Bringschuld. Sie sei nach wir vor skeptisch, sagte sie in Bezug auf die Erfahrungen mit der letzten Großen Koalition.



Denn die SPD habe bei wichtigen Themen wie der Ost-West-Angleichung der Rente oder beim Rückkehrrecht von Teilzeit in Vollzeit erleben müssen, dass die Union Verabredungen nicht eingehalten habe, beklagte die ehemalige Familienministerin.