Kempf fordert eine bessere Infrastruktur für den Osten.

Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Industriepräsident Dieter Kempf hat Versäumnisse von Politik und Wirtschaft im Osten eingeräumt. Kurz vor den Landtagswahlen am Sonntag in Brandenburg und Sachsen sagte Kempf: "Wir haben den Menschen in Ostdeutschland viel zu wenig zugehört und auch zu wenig hingeguckt."



"Wir brauchen einen gemeinsamen Kraftakt, um vor allem die Infrastruktur im Osten deutlich zu verbessern", so der BDI-Präsident weiter. Dies sei eine Gemeinschaftsaufgabe Aufgabe von Politik und Wirtschaft.