Staatspräsident Klaus Iohannis (Archiv). Quelle: Vadim Ghirda/AP/dpa

In Rumänien eskaliert ein Streit zwischen Staatspräsident Klaus Iohannis und der sozialdemokratischen Regierungspartei. Der Präsident bezeichnete Parteichef Liviu Dragnea als "Kriminellen". Dragnea hatte Iohannis zuvor Fehlverhalten vorgeworfen. Im Kern geht es bei den Streitereien in Rumänien immer wieder um Korruption.



Dragnea darf nach einer Verurteilung wegen Wahlfälschung nicht mehr selbst das Amt des Regierungschefs ausüben. Rumänien übernimmt am 1. Januar die EU-Präsidentschaft.