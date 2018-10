Dobrindt sorgt sich um den Koalitionspartner. Archivbild Quelle: Bernd Von Jutrczenka/dpa

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt hat die SPD davor gewarnt, im Falle einer Wahlpleite in Hessen die Große Koalition in Berlin platzen zu lassen. "Die SPD hat Verantwortung für unser Land übernommen. Flucht aus der Verantwortung hat noch nie gegen mangelnde Zustimmung geholfen", sagte er der "Augsburger Allgemeinen".



"Regierungsparteien müssen auch in schwierigen Phasen Handlungsfähigkeit zeigen", sagte Dobrindt. Am kommenden Sonntag wird in Hessen ein neuer Landtag gewählt.