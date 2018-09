Flüchtlinge auf dem Mittelmeer. (Symbolbild) Quelle: Laurin Schmid/SOS Mediterranee/dpa

Ein Boot mit 39 syrischen Flüchtlingen ist auf der Überfahrt nach Zypern vor der libanesischen Küste gesunken. Die meisten Schiffbrüchigen seien gerettet worden, hieß es in libanesischen Sicherheitskreisen. Ein fünfjähriger Junge konnte nur noch tot geborgen werden.



Es sei offenbar das erste Mal seit etwa einem Jahr, dass eine Gruppe Flüchtlinge versucht habe, vom Libanon aus illegal per Boot nach Europa zu gelangen, hieß es in den Sicherheitskreisen.