Oktopus-Skulptur wird per Kran ins Unterwasser-Mueseum gestellt. Quelle: Spring Run Media/dpa

Üblicherweise besuchen Kunstfreunde Museen und Galerien an Land und im Trockenen - in den USA können sie künftig aber auch eine Taucherausrüstung anlegen und Skulpturen in 18 Metern unter Wasser betrachten.



Etwa zwei Kilometer vor der Küste Floridas wurde nach Angaben der Betreiber das erste Unterwasser-Museum der USA eröffnet. Wer sich zu den Koordinaten 30.312567, -86.158700 begibt, kann abtauchen und in der Tiefe sieben Skulpturen sehen. Der Eintritt zum Underwater Museum of Art ist frei.